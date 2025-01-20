İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, vatandaşlarına 'Suriye'ye seyahat etmeyin' çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın toplantısında konuştu. Bekayi, Suriye yönetiminin İran vatandaşlarının ülkeye girişine yasak getirdiği yönündeki haberleri henüz doğrulamadıklarını, şu aşamada vatandaşlarının bu ülkeye gitmesini tavsiye etmediklerini söyledi.
Son Dakika › Dünya › İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'ye Seyahat Uyarısı - Son Dakika
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