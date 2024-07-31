İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Haniye için başsağlığı diledi

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Filistin halkına başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, "Kuşkusuz, gaspçı Siyonist rejime karşı mücahitçe ve onurlu mücadelede ve Kudüs'ün kurtarılması ve mazlum Filistin milletinin onun pençelerinden kurtarılması yolunda bir ömür harcayan bu mücahidin temiz kanı boşa gitmemiştir. Siyonist işgalcilerin harcadıkları asla boşa gitmeyecektir" dedi.

Kanaani, suikastın tüm boyutları ve ayrıntılarıyla İran'ın ilgili kurumları tarafından araştırıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Nasser Kanaani, Filistin İslami Direniş Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla büyük ve gururlu Filistin milletine, Hamas hareketine ve tüm Filistinli direniş gruplarına başsağlığı diledi" denildi.