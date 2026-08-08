İran: Diyalogda Kararlıyız - Son Dakika
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İran: Diyalogda Kararlıyız

İran: Diyalogda Kararlıyız
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'ın teslime zorlanamayacağını ve diyalogun önemini vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin haklarını korumak için diyaloğu sürdürme kararlılığını yineleyerek, Tahran'ın teslime zorlanamayacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yayımlanan bir röportajında, İran yönetiminin ABD ile müzakerelere başlama ve savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat zaptını imzalama kararını savundu. Ülkesinin haklarını korumak adına diyalogdan yana olduğunu belirten Pezeşkiyan, Tahran'ın teslime zorlanamayacağını ifade etti.

ABD'nin mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerine uyduğu sürece İran'ın da kendi yükümlülüklerine bağlı kalacağını belirtilen Pezeşkiyan, "Yükümlülüklerini yerine getirmedikleri noktada, bizim de devam etme zorunluluğumuz yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Diyalogda Kararlıyız - Son Dakika

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