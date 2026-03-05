İran, Erbil'deki ABD üssünü vurdu - Son Dakika
İran, Erbil'deki ABD üssünü vurdu

05.03.2026 22:55  Güncelleme: 23:09
İran'a ait kamikaze İHA'lar, Kuzey Irak'ın Erbil şehrindeki ABD üssünü bir kez daha vurdu. Saldırının ardından üste patlamalar yaşanırken, o anlar kameralara yansıdı.

İran'a ait Kamikaze İHA'lar Kuzey Irak'ın Erbil şehrindeki ABD üssünü hedef aldı.

ERBİL'DE ABD ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

İran'a ait kamikaze İHA'lar, Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde bulunan ABD üssünü hedef aldı. Saldırının ardından üs bölgesinde peş peşe şiddetli patlamalar meydana gelirken, yükselen alev ve dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD makamlarından ve yerel yetkililerden can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    Türkiye'den dualarımız sizinle İranlı kardeşlerimize ???????????????? 12 4 Yanıtla
