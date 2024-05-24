İran Genelkurmay Başkanlığı, helikopter kazasıyla ilgili ilk raporu yayımladı

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İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili ilk raporunu yayımladı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, Genelkurmay Başkanlığı Pazar günkü kazanın ardından, Pazartesi sabahı uzmanlar ve teknisyenlerden oluşan bir ekibin olay yerine gittiğini belirtti.

Rapora göre helikopter tüm uçuş boyunca önceden belirlenmiş rotasında seyretti ve rotadan hiç sapma olmadı.

Kazadan bir buçuk dakika önce, düşen helikopterin pilotu, konvoydaki diğer iki helikopterle temas kurdu.

Helikopterin enkazında da mermi ya da benzer bir ize rastlanmadı. Raporda, helikopterin dağa çarptıktan sonra yandığı da vurgulandı.

"Bölgedeki zorluklar, sis ve düşük sıcaklıkların" arama kurtarma operasyonlarının karanlık çökene dek ve sonra da gece boyunca devam etmesine yol açtığı belirtilirken, "Pazartesi sabahı yerel saatle 05:00'te İHA'ların yardımıyla olay yeri tam olarak tespit edildi" denildi.

Raporda, uçuş kulesi ve mürettebat arasındaki diyaloglarda şüpheli bir duruma rastlanmadığı da vurgulandı.

Raporda ayrıca yapılacak incelemelerin ardından daha fazla bilgi paylaşılacağı da kaydedildi.

Reisi ve beraberindekiler, Doğu Azerbaycan bölgesinde uçarken, dağlık alanda düşmüştü.

Helikopterde Reisi'nin dışında, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Dini Liderin Doğu Azerbaycan'daki temsilcisi Muhammed Ali Hisham da vardı.

Raisi dün Tebriz, Kum ve başkent Tahran'daki törenlerin ardından, memleketi Meşhed'deki İmam Rısa Türbesi'nde toprağa verildi.