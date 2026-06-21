İSVİÇRE Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müzakerelere katılacak İran heyetinin ülkeye vardığını duyurdu.

ABD ile kalıcı barış anlaşmasına yönelik müzakerelere katılacak İran heyeti İsviçre'ye ulaştı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran heyetinin İsviçre'ye varışını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İran basını da gelişmeyi doğrulayarak ABD ile yürütülecek müzakerelerde Tahran'ı temsil edecek heyetin İsviçre'ye ulaştığını duyurdu. Görüşmelerin Bürgenstock kasabasında yapılacağı belirtildi. İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın liderlik etmesi bekleniyor.