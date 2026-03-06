İran\'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani hakkında sosyal medyada dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Üst düzey İranlı isimlere yönelik birçok saldırıdan sağ kurtulmasıyla bilinen Kaani'nin son saldırıların ardından ortadan kaybolması tartışmalara yol açtı.

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve bazı üst düzey isimlerin hayatını kaybettiği belirtilirken, Kaani saldırıdan dakikalar önce bulunduğu yerden ayrıldı.

"İDAM EDİLDİ" İDDİASI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medya platformu X'te bazı kullanıcılar, Kaani'nin İsrail adına casusluk yaptığı şüphesiyle Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındığını ve infaz edildiğini iddia etti. Ancak bu iddialara ilişkin İran'dan bir doğrulama gelmedi.

SÜLEYMANİ'NİN YERİNE GEÇMİŞTİ

67 yaşındaki İsmail Kaani, Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD saldırısıyla öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine göreve gelmişti. Kaani, İran'ın bölgedeki dış operasyonlarını yöneten Kudüs Gücü'nün başında bulunuyor. Görev süresi boyunca Hizbullah ve Husiler gibi İran'a yakın grupları kapsayan "Direniş Ekseni"nin koordinasyonundan sorumlu olan Kaani, bölgede yaşanan birçok saldırıdan sağ kurtulmasıyla da dikkat çekti.

HER SALDIRIDAN SAĞ ÇIKMASI TARTIŞMA YARATTI

Kaani'nin bulunduğu noktalara yönelik çok sayıda saldırıya rağmen hayatta kalması sosyal medyada çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından da uzun süre ortadan kaybolan Kaani, aylar sonra Nasrallah'ın cenazesinde yeniden ortaya çıkmıştı. Son saldırıların ardından yeniden ortadan kaybolması, sosyal medyada Kaani'nin akıbetine ilişkin iddiaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.