İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İran\'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
06.03.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in birçok saldırısından tesadüf eseri sağ kurtulması sonrası İran'da ajanlıkla suçlanan Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin sırra kadem basması "idam edildi" iddialarını gündeme taşıdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani hakkında sosyal medyada dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Üst düzey İranlı isimlere yönelik birçok saldırıdan sağ kurtulmasıyla bilinen Kaani'nin son saldırıların ardından ortadan kaybolması tartışmalara yol açtı.

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve bazı üst düzey isimlerin hayatını kaybettiği belirtilirken, Kaani saldırıdan dakikalar önce bulunduğu yerden ayrıldı.

"İDAM EDİLDİ" İDDİASI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medya platformu X'te bazı kullanıcılar, Kaani'nin İsrail adına casusluk yaptığı şüphesiyle Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındığını ve infaz edildiğini iddia etti. Ancak bu iddialara ilişkin İran'dan bir doğrulama gelmedi.

SÜLEYMANİ'NİN YERİNE GEÇMİŞTİ

67 yaşındaki İsmail Kaani, Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD saldırısıyla öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine göreve gelmişti. Kaani, İran'ın bölgedeki dış operasyonlarını yöneten Kudüs Gücü'nün başında bulunuyor. Görev süresi boyunca Hizbullah ve Husiler gibi İran'a yakın grupları kapsayan "Direniş Ekseni"nin koordinasyonundan sorumlu olan Kaani, bölgede yaşanan birçok saldırıdan sağ kurtulmasıyla da dikkat çekti.

HER SALDIRIDAN SAĞ ÇIKMASI TARTIŞMA YARATTI

Kaani'nin bulunduğu noktalara yönelik çok sayıda saldırıya rağmen hayatta kalması sosyal medyada çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından da uzun süre ortadan kaybolan Kaani, aylar sonra Nasrallah'ın cenazesinde yeniden ortaya çıkmıştı. Son saldırıların ardından yeniden ortadan kaybolması, sosyal medyada Kaani'nin akıbetine ilişkin iddiaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Orta Doğu, Güncel, Kudüs, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • murat özdemir murat özdemir:
    Muhtemelen adamı ufalttılar, küçülttület, minicik yaptılar... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
10:09
İspanya Kadın Futbol Takımı, Antalya’ya gelmeyebilir
İspanya Kadın Futbol Takımı, Antalya'ya gelmeyebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:25:21. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.