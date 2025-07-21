İran ile Avrupa Ülkeleri Nükleer Görüşmelere Başlıyor

İRAN ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerini 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın, Avrupa ülkelerinin talebi üzerine 2015'teki nükleer anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle yeni bir görüşme turu düzenlemeyi kabul ettiğini belirtti.

Bekayi, İstanbul'da 25 Temmuz Cuma günü dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak nükleer görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi'nin katılacağını açıkladı.