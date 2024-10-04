İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu - Son Dakika
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Dünya

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu

İran\'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah\'a İsrail saldırısından önce Lübnan\'ı terk etmesi için uyarıda bulundu

İran lideri Hamaney, Hizbullah şefi Nasrallah'a Lübnan'dan ayrılması için uyarıda bulundu. Buna rağmen Nasrallah, İsrail saldırısında öldürüldü. Hamaney misilleme olarak İsrail'e 200 füze fırlattı. İsrail, Hizbullah'a karşı kara operasyonu başlattı. Uzmanlar, bu olayların İran'ın ''Direniş Ekseni''ni zayıflattığını ve Hizbullah'ın lider seçimini zorlaştırdığını belirtiyor. Gelişmeler, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

04.10.2024 10:49
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İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından günler önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Üç İranlı kaynak, Hamaney'in aynı zamanda İsrail'in Tahran'daki üst düzey hükümet kademelerine sızmasından endişe duyduğunu belirtti.

Reuters'e konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, 17 Eylül'deki Hizbullah saldırısının ardından Hamaney'in, Nasrallah'a İran'a kaçması için acil bir mesaj gönderdiğini açıkladı. Mesajda, İsrail'in Hizbullah içinde ajanları olduğu ve Nasrallah'ı öldürmeyi planladığı bilgisi yer alıyordu.

Elçi olarak gönderilen İslam Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Tuğgeneral Abbas Nilforoushan, 27 Eylül'de Nasrallah ile birlikte bir sığınakta İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Bu olayların ardından Hamaney'in Salı günü İsrail'e yaklaşık 200 füzelik bir saldırı emri verdiği belirtildi. Devrim Muhafızları, bu saldırının Nasrallah ve Nilforoushan'ın ölümlerinin intikamı olduğunu açıkladı.

İsrail, Salı günü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı "sınırlı" bir kara harekatı başlattı. Bu gelişmeler, İsrail'in son iki haftada Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği hassas saldırıların bir devamı niteliğinde.

Uzmanlar, yaşanan olayların İran'ın "Direniş Ekseni" olarak adlandırdığı ittifakı zayıflattığını ve Hizbullah'ın yeni bir lider seçmesini zorlaştırdığını belirtiyor. Bu durum, İran'ın İsrail sınırlarına yönelik operasyon kapasitesini de önemli ölçüde azaltmış görünüyor.

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    Yorumlar (1)

  • Muhamad Faeze:
    Kesin dumanla haber göndermiş 1 0 Yanıtla
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