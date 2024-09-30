Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı - Son Dakika
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Dünya

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı suikastla öldürmesinin yankıları sürerken, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'dan çarpıcı bir iddia geldi. Ülkedeki casus iddialarıyla ilgili konuşan Ahmedinejad, "İsrail'e karşı koyma birimi kurduk başındaki kişi MOSSAD ajanı çıktı." ifadelerini kullandı.

30.09.2024 00:34
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Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yaptığı açıklamada, " İsrail'e karşı koyma birimi kurduk başındaki kişi MOSSAD ajanı çıktı." dedi.

İRAN'DA CASUS İDDİALARI ARTIYOR

İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan NasrallahLübnan'ın başkenti Beyrut'ta önceki gün hava saldırısında öldürdü. Suikast, dünya gündemine bomba gibi düşerken, casus iddiaları da yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

AHMEDİNEJAD: İSRAİL'E KARŞI KURULAN BİRİMİN BAŞINDAKİ KİŞİ MOSSAD AJANI ÇIKTI

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedijad, İsrail'in İran'daki bir kuruma MOSSAD ajanı yerleştirdiğini iddia etti. Ahmedijad, "İsrail'e karşı koyma birimi kurduk başındaki kişi MOSSAD ajanı çıktı." dedi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad

HASAN NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
Hasan Nasrallah

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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Son Dakika Dünya Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Gültekin Konukcu:
    erdoganda öyle 34 58 Yanıtla
    Beyza Beyzade:
    siz halkın seçtiği cumhurbaşkanı için böyle yorum yapamazsınız haddinizi bilin 10 6
    Mert kursun :
    senin eline su dökemez 0 9
    Hidir Akbaba:
    Valideye de sormak lazım 0 8
    Kemsl:
    neymiş Erdoğan öyle olan? 0 7
  • ökkeş Kalem:
    Sıradaki gelsin :) İsrail kekliği düz ovada avlıyor şıkıdık pıkıdik avlıyor :) 19 52 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Mossad dünyada bir numara kim bilir bizim mit'in içinde kaç tane ajanı var 35 29 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Para için kendi satan okadar çok kişi varki 59 3 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek:
    İçiniz aşanj dolu yakında İsrail de sizi hedefe koyar 38 3 Yanıtla
  • Adem GS:
    işte siz böyle komik bir ülkesinin. Açsiniz ama kuyruğunuz dimdik.. sorsanız ABD yi 1 günde dümdüz ederiz dersiniz.. Ama icraat sıfır.. 27 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı - Son Dakika
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