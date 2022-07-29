Eşlerini öldüren İranlı 3 kadının idam edildiği duyuruldu - Son Dakika
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Eşlerini öldüren İranlı 3 kadının idam edildiği duyuruldu

29.07.2022 13:10
Eşlerini öldüren İranlı 3 kadının idam edildiği duyuruldu

Aralarında çocuk gelin Shoheila Abedi'nin de bulunduğu İranlı 3 kadının eşlerini öldürdükleri gerekçesiyle idam edildiği açıklandı.

İran İnsan Hakları (IHRNGO) sivil toplum kuruluşu, aralarında çocuk gelin Shoheila Abedi'nin de bulunduğu 3 kadının eşlerini öldürdükleri için Çarşamba günü Sanandaj Merkez Hapishanesi'nde idam edildiğini duyurdu. Abedi'nin 15 yaşındayken evlendirilerek çocuk gelin olduğu ve evlendikten 10 yıl sonra, 2015 yılında kocasını öldürdüğü için idam edildiği belirtildi.

"15 YAŞINDA EVLENDİRİLEN BİR ÇOCUK GELİNDİ"

IHRNGO tarafından yapılan açıklamada "İran İnsan Hakları'nın edindiği bilgiye göre, 27 Temmuz'da Sanandaj Merkez Hapishanesi'nde bir kadın idam edildi. Kadının kimliği, 26 Ocak 2015'te Sanandaj Ceza Mahkemesi Birinci Şube tarafından kocasını öldürmekten 'kısasa kısas' cezasıyla mahkum edilen çocuk gelin Soheila Abedi olarak belirlendi. Mahkeme, cinayetin nedenini 'aile anlaşmazlıkları' olarak gösterdi. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Soheila, 15 yaşında evlendirilen bir çocuk gelindi ve cinayeti on yıl sonra işlemişti" denildi.

164 KADININ 6'SI ÇOCUK GELİN

Sivil toplum kuruluşunun hazırladığı Kadınlar ve Ölüm Cezaları Raporu'na göre, 2010 ile 2021 arasında İran'da 164 kadın idam edildi. 164 kadının 6'sının çocuk gelin olduğu vurgulandı. Bu konudaki açıklamada "Bilinen cinayet vakalarının yüzde 66'sında kadınlar, kocalarını veya partnerlerini öldürmekten hüküm giymiştir" denildi. Rapora göre İran, en fazla kadının idam edildiği ülkeler arasında yer aldı.

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Kaynak: DHA

İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eşlerini öldüren İranlı 3 kadının idam edildiği duyuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşlerini öldüren İranlı 3 kadının idam edildiği duyuruldu - Son Dakika
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