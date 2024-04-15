Orta Doğu'daki gerilime altın ve doların tepkisi ne oldu? İşte rakamlar - Son Dakika
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Dünya

Orta Doğu'daki gerilime altın ve doların tepkisi ne oldu? İşte rakamlar

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İran'ın İsrail'e 2 gün önde düzenlediği İHA saldırısı sonrası altın ve doların nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. Orta Doğu'da gerilim beklentisinin altına talebi yükselteceği tahmin edilirken gram altın şu sıralar 2 bin 451 lira seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru da 32,40 TL seviyesinden işlem görüyor.

15.04.2024 10:51  Güncelleme: 10:54
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İran'ın İsrail'e İHA saldırısı sonrası Orta Doğu'da gerilim tekrar artarken para piyasalarının tepkisinin nasıl olacağı merak edilirken bayramdan sonraki ilk haftada dolar ve altında görüntü belli oldu. Değer kazancının sürdüğü altın 2 bin 451 TL seviyesinde yer alırken dolar 32,40 TL, euro ise 34,52 TL'den satılıyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK BEKLENTİSİ

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması durumunda altında ciddi fiyat değişikliklerinin olacağı tahminleri yapılırken çeyrek altın 4 bin 430 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 980 liradan satılıyor.

İran-İsrail gerilimi sonrası altına talepte tekrar artış görülürken Goldman Sachs da yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti.

PARA PİYASALARININ GÜNDEMİ

Cuma günü İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırırken altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek söz konusu gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Orta Doğu\'daki gerilime altın ve doların tepkisi ne oldu? İşte rakamlar

İsrail, İran, Finans, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Orta Doğu'daki gerilime altın ve doların tepkisi ne oldu? İşte rakamlar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • tekin demir demir: israil osursa kriz cikiyor sorsan buyuk devletiz 6 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: dolar da tepki yok. altındaki minimal tepki ise ABD deki ?3-5 civarı açıklaman enflasyon kaynaklı 1 0 Yanıtla
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