İran'ın İsrail'e İHA saldırısı sonrası Orta Doğu'da gerilim tekrar artarken para piyasalarının tepkisinin nasıl olacağı merak edilirken bayramdan sonraki ilk haftada dolar ve altında görüntü belli oldu. Değer kazancının sürdüğü altın 2 bin 451 TL seviyesinde yer alırken dolar 32,40 TL, euro ise 34,52 TL'den satılıyor.
Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması durumunda altında ciddi fiyat değişikliklerinin olacağı tahminleri yapılırken çeyrek altın 4 bin 430 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 980 liradan satılıyor.
İran-İsrail gerilimi sonrası altına talepte tekrar artış görülürken Goldman Sachs da yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti.
Cuma günü İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırırken altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek söz konusu gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › Orta Doğu'daki gerilime altın ve doların tepkisi ne oldu? İşte rakamlar - Son Dakika
İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihi ve gerginliklerin sebepleri, İran'ın Filistin davasına destek vermesi, İsrail'in İran'a yönelik düşmanlık, İki ülke arasındaki 'örtülü savaş'ın detayları ve son gelişmeler.
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
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