Orta Doğu\'daki gerilime altın ve doların tepkisi ne oldu? İşte rakamlar

Dünya

Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı sonrası Orta Doğu'da gerilim tekrar artarken para piyasalarının tepkisinin nasıl olacağı merak edilirken bayramdan sonraki ilk haftada dolar ve altında görüntü belli oldu. Değer kazancının sürdüğü altın 2 bin 451 TL seviyesinde yer alırken dolar 32,40 TL, euro ise 34,52 TL'den satılıyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK BEKLENTİSİ

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması durumunda altında ciddi fiyat değişikliklerinin olacağı tahminleri yapılırken çeyrek altın 4 bin 430 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 980 liradan satılıyor.

İran-İsrail gerilimi sonrası altına talepte tekrar artış görülürken Goldman Sachs da yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti.

PARA PİYASALARININ GÜNDEMİ

Cuma günü İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırırken altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek söz konusu gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.