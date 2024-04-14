1 Nisan'da İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunasaldırısında 7 İranlı askerin hayatını kaybettiği olaya İran'dan dün gece saatlerinde karşılık verildi. İHA saldırıları sonrası konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri İsrail'e misilleme uyarısında bulunarak operasyonu sürdürme amaçlarının olmadığını belirtti.
İsrail Devlet Televizyonu dün akşam saatlerinde İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırıda bulunduğunu duyurdu. İran'ın saldırısı sonrasında çevredeki pek çok ülke hava sahasını kapatırken İran BM Daimi Temsilciliği, "Konu sonuçlanmış kabul edilebilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacak." açıklamasında bulundu.
Saldırı sonrası İran'dan yeni bir açıklama geldi. Devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Muhammed Bagheri, "İsrail, İran'a misillemede bulunursa tepkimiz bu geceki askeri müdahaleden çok daha büyük olacak." ifadelerini kullandı. Bagheri ayrıca ABD'yi İsrail'i desteklememesi konusunda uyardı.
Bagheri, operasyonlarının başarıyla tamamlandığını belirterek "Operasyonun amacına ulaştığını düşünüyoruz ve operasyonu sürdürme gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.
Öte yandan İran devlet televizyonunda geçen habere göre İran, İsviçre üzerinden ABD'ye mesaj göndererek İsrail'in misilleme saldırısına destek verilmesi durumunda ABD üslerinin hedef haline geleceği uyarısında bulundu.
Son Dakika › Dünya › İran'dan İsrail'e misilleme uyarısı: 'Tepkimiz daha büyük olur' - Son Dakika
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
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