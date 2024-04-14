İran\'dan İsrail\'e misilleme uyarısı: "Tepkimiz daha büyük olur"

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1 Nisan'da İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunasaldırısında 7 İranlı askerin hayatını kaybettiği olaya İran'dan dün gece saatlerinde karşılık verildi. İHA saldırıları sonrası konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri İsrail'e misilleme uyarısında bulunarak operasyonu sürdürme amaçlarının olmadığını belirtti.

"TEPKİMİZ ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAK"

İsrail Devlet Televizyonu dün akşam saatlerinde İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırıda bulunduğunu duyurdu. İran'ın saldırısı sonrasında çevredeki pek çok ülke hava sahasını kapatırken İran BM Daimi Temsilciliği, "Konu sonuçlanmış kabul edilebilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacak." açıklamasında bulundu.

Saldırı sonrası İran'dan yeni bir açıklama geldi. Devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Muhammed Bagheri, "İsrail, İran'a misillemede bulunursa tepkimiz bu geceki askeri müdahaleden çok daha büyük olacak." ifadelerini kullandı. Bagheri ayrıca ABD'yi İsrail'i desteklememesi konusunda uyardı.

"OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Bagheri, operasyonlarının başarıyla tamamlandığını belirterek "Operasyonun amacına ulaştığını düşünüyoruz ve operasyonu sürdürme gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD'YE İSVİÇRE ÜZERİNDEN UYARI

Öte yandan İran devlet televizyonunda geçen habere göre İran, İsviçre üzerinden ABD'ye mesaj göndererek İsrail'in misilleme saldırısına destek verilmesi durumunda ABD üslerinin hedef haline geleceği uyarısında bulundu.