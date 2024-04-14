İran'dan İsrail'e misilleme uyarısı: "Tepkimiz daha büyük olur" - Son Dakika
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Dünya

İran'dan İsrail'e misilleme uyarısı: "Tepkimiz daha büyük olur"

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İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna 1 Nisan'daki saldırısına İran'dan dün gece saatlerinde İHA'larla düzenlenen bir saldırı karşılığı geldi. İran'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, "İsrail'in misilleme yapması durumunda İran'ın tepkisi dün geceye göre çok daha büyük olacak" dedi.

14.04.2024 10:44  Güncelleme: 11:37
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1 Nisan'da İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunasaldırısında 7 İranlı askerin hayatını kaybettiği olaya İran'dan dün gece saatlerinde karşılık verildi. İHA saldırıları sonrası konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri İsrail'e misilleme uyarısında bulunarak operasyonu sürdürme amaçlarının olmadığını belirtti.

"TEPKİMİZ ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAK"

İsrail Devlet Televizyonu dün akşam saatlerinde İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırıda bulunduğunu duyurdu. İran'ın saldırısı sonrasında çevredeki pek çok ülke hava sahasını kapatırken İran BM Daimi Temsilciliği, "Konu sonuçlanmış kabul edilebilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacak." açıklamasında bulundu.

Saldırı sonrası İran'dan yeni bir açıklama geldi. Devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Muhammed Bagheri, "İsrail, İran'a misillemede bulunursa tepkimiz bu geceki askeri müdahaleden çok daha büyük olacak." ifadelerini kullandı. Bagheri ayrıca ABD'yi İsrail'i desteklememesi konusunda uyardı.

"OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Bagheri, operasyonlarının başarıyla tamamlandığını belirterek "Operasyonun amacına ulaştığını düşünüyoruz ve operasyonu sürdürme gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD'YE İSVİÇRE ÜZERİNDEN UYARI

Öte yandan İran devlet televizyonunda geçen habere göre İran, İsviçre üzerinden ABD'ye mesaj göndererek İsrail'in misilleme saldırısına destek verilmesi durumunda ABD üslerinin hedef haline geleceği uyarısında bulundu.

İran\'dan İsrail\'e misilleme uyarısı: "Tepkimiz daha büyük olur"

İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan İsrail'e misilleme uyarısı: 'Tepkimiz daha büyük olur' - Son Dakika

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    Yorumlar (48)

  • Mehmet Toprak: İran tarihinde hiç bir zaman kafir devletle savaşmadı oyun yapıyorlar. 243 12 Yanıtla Gaddar Kerim: Kâfir devlet meselesini bilmem ama sen ve senin zihniyetindekilerle savasmadığı sürece hiçbir kâfirlede savasmamış demektir. 17 50 Murat Yılmaz: Adam doğru söylemiş, neden alındın? İran İslamiyeti kabul ettiğinden beri, Müslüman olmayan devletle savaşmadı. İşi gücü Müslüman öldürmek. Çünkü Şia Müslüman değildir, kafirdir. 43 13 Ahmet Ateş: Adamlar yağmasa da gürledi korku saldı Bizimkiler olsa sabrımızı sınamayın der, Otur yerine aile mal varlığını açıklarım cevabını alır susardı.Konsoloslugu basıp askerlerin başına ne getirmişlerdi?nota bile veremedik dünya reisi ne notası müzik notasimi demişti troller hatirliyormu acaba. 12 26 Gaddar Kerim: Dünyada kâfir olmayan hiç kimse yoktur. Sen hristiyana kâfirsin hristiyan sana kâfir şia sana kâfir sen şiaya kâfir Ortodoks katoliiğe kafir vs. Bu tarz kelimeleri hoyratça kullanma hakkını kendinde görmek ise en büyük kafirliktir ahlak zaafiyetidir. 23 11
  • Erhan Kalkan: İran hafife alınacak bir ülke değildir 45 165 Yanıtla mustafa sagdic: gorduk dun. 132 7 Selami Karagülle: İran ciddiye alınacak bir ülke değil 97 7 Selami Karagülle: İran’ın İsrail’e yapmış olduğu saldırı bir göstermeliktir yıllardır İsrail’e ayakta tutan da İran Şii rejimidir Çünkü güya İran saldırır algısı Yalan ve korkusu oluşturularak Yahudiler bir araya getirilmektedir 59 8 Nedim KARADAĞ: İsrail İran ın ihalarının çoğunu havada patlatmış. Bence İram hafif kalmış. 5 1
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