İran İstihbarat Bakanı Suikasta Kurban Gitti

18.03.2026 18:01
İran Cumhurbaşkanı, İsrail'in hava saldırısında İstihbarat Bakanı Hatib'in öldüğünü açıkladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in hayatını kaybettiğini doğruladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'e yönelik suikastı teyit etti. Açıklamasında saldırılarda hayatını kaybeden Ali Laricani ve Aziz Nasirzade gibi diğer üst düzey yetkilileri de anan Pezeşkiyan, "Değerli çalışma arkadaşlarım İsmail Hatib, Ali Laricani ve Aziz Nasirzade'nin, bazı aile üyeleri ve beraberlerindeki ekiple birlikte alçakça suikasta kurban gitmesi bizi yasa boğdu. İki kabine üyesinin, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri'nin, askeri ve Besic komutanlarının şehadeti dolayısıyla büyük İran halkına başsağlığı diliyorum. Eminim ki onların yolu eskisinden daha güçlü bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusu tarafından gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: DHA

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
Advertisement
