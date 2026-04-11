İran: İyi niyet var ama güven yok

11.04.2026 08:59
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile müzakere konusunda güvenin kaybolduğunu ifade etti.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülecek müzakerelere ilişkin, "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad Havalimanı'nda basın mensuplarının ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in son açıklamalarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Kalibaf, ABD ile müzakere deneyimlerinin her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandığını belirterek, "Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok" ifadelerini kullandı.

İslamabad'daki müzakerelerde, ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda, İran tarafının da anlaşmaya hazır olduğunu söyleyen Kalibaf, "Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah'a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

