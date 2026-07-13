İran Kendini Savunma Hakkını Savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Kendini Savunma Hakkını Savundu

İran Kendini Savunma Hakkını Savundu
13.07.2026 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Sözcüsü, BM'ye tepki göstererek saldırılara karşı savunmanın haksız suçlama olduğunu belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, " İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından, Birleşmiş Milletler'in (BM) internet sayfasında yer alan ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in açıklamalarının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak, BM'ye tepki gösterdi. Bekayi, "İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksızdır. Bu durum bir askeri çatışma değil, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı askeri saldırganlığın devamıdır" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin hiçbir yere saldırı düzenlemediğini öne süren Bekayi, "İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki ABD üslerine yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamında ve uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmiyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Antonio Guterres, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Kendini Savunma Hakkını Savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
’İçlerine şeytan girdi’ deyip, iki ablasını öldürmeye kalkıştı 'İçlerine şeytan girdi' deyip, iki ablasını öldürmeye kalkıştı
Özbekistan Latin alfabesine geçişi tamamlıyor Özbekistan Latin alfabesine geçişi tamamlıyor
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Netanyahu’dan Graham’a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
Avcılar’da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

08:17
İsrail’den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
07:40
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon 19 kişi gözaltına alındı
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:17
Orta Doğu’da savaş piyasaları sarstı Petrol yükseldi, altın düştü
Orta Doğu'da savaş piyasaları sarstı! Petrol yükseldi, altın düştü
07:09
ABD’yi karıştıran ölüm Suikast iddiaları peş peşe geldi
ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi
06:12
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran’dan askeri üslere misilleme geldi
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi
02:43
Bodrum’da dehşet Restoranda kurşun yağmuruna tuttular
Bodrum'da dehşet! Restoranda kurşun yağmuruna tuttular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 09:02:24. #.0.3#
SON DAKİKA: İran Kendini Savunma Hakkını Savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.