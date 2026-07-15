İran, Kuveyt'teki ABD Üslerini Vurdu - Son Dakika
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İran, Kuveyt'teki ABD Üslerini Vurdu

İran, Kuveyt\'teki ABD Üslerini Vurdu
15.07.2026 12:23
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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki üsleri hedef aldı.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki ABD askeri altyapılarını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Kuveyt'te konuşlu bulunan ABD askeri unsurlarına yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. 'Nasr-2' operasyonunun 7'nci dalgası kapsamında füzeler ve İHA'lar kullanılarak düzenlenen operasyonda; Kuveyt'teki uydu iletişim merkezi, hava ve füze savunma radarı, Patriot hava savunma kompleksi, ABD askeri üssünün lojistik ve ikmal merkezi ile HIMARS füze fırlatma sistemlerinin hedef alınarak imha edildiği öne sürüldü.

Söz konusu askeri harekatın, ABD'nin İran'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılara doğrudan yanıt niteliğinde olduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen operasyonların Kuveyt halkına yönelik bir düşmanlık taşımadığı, iki halk arasında dostane bağlar bulunduğunun belirtildiği açıklamanın sonunda, Kuveyt halkına seslenilerek Amerikan güçlerini ve askeri üslerini kendi topraklarından çıkarma çağrısı yapıldı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Kuveyt, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Kuveyt'teki ABD Üslerini Vurdu - Son Dakika

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