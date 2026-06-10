İran Liderinden Altyapı Açıklaması

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehdidinin ardından, sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hayati altyapıların, halkın yaşam damarları olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Onları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil, bir milletin iradesinin karşısındaki çaresizliğin göstergesidir. İran her türlü baskı ve tehdit karşısında sağlam olarak ayakta kalacak" ifadelerini kullandı.