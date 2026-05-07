İran Limanları Hizmete Açık

İRAN Limanlar ve Denizcilik Kurumu, İran limanlarının, genel denizcilik hizmetleri, teknik destek, erzak, sağlık ve tıbbi hizmetler sunma konusunda hazır olduğunu açıkladı.

İran basını, İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından paylaşılan yazılı mesajı yayımladı. Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki ticari gemi kaptanlarına hitaben yayımlanan mesajda, seyir halindeki tüm gemilerin, özellikle İran karasularında ve demirleme alanlarında bulunanların, ihtiyaç duymaları halinde erzak, yakıt temini, sağlık ve tıbbi hizmetler ile gerekli onarım için izinli malzemeler gibi hizmetlerden yararlanabilecekleri bildirildi.