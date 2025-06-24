İran Meclisi, IAEA ile İş Birliğini Durduruyor

İRAN Meclisi'nin, Tahran'ın IAEA ile denetimleri de kapsayan iş birliğini durdurma tasarısı, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'ndan geçti.

İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızai, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile denetimleri de kapsayan iş birliğini durdurma tasarısının bugün yapılan toplantıda genel hatlarıyla kabul edildiğini bildirdi. Rızai, "Bu plana göre, hükümetin Ajans ile kamera yerleştirme, denetim yapma, müfettiş girişi yapma veya Ajans'a rapor sunma gibi her türlü iş birliğini askıya alması gerekiyor. Bu durum, ülkemizin nükleer tesislerinin güvenliği garanti altına alınana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Tasarının önce Meclis'te oylanması daha sonra Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderilmesi gerekiyor.