İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

İsrail ile İran arasında savaşın 12. gününde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İsrail'e füze fırlatan İran'ın ateşkesi bozduğunu iddia eden Tel Aviv yönetimi karşı saldırı için hazırlık yaptığını duyururken, ateşkesin geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

İRAN'DAN NÜKLEER AÇIKLAMASI

Ateşkesin sonrasında ise İran'dan dikkat çeken nükleer açıklaması geldi. İran'ın, nükleer çalışma sürecinde herhangi bir kesinti yaşanmasını önlemek için planlama yaptığı bildirildi.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami.

NÜKLEER TESİSLERDEKİ DURUM HAKKINDA KONUŞTU

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD saldırısı sonrası nükleer tesislerdeki durum hakkında açıklama yaptı. İslami, nükleer çalışma sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için planlama yaptıklarını belirtti.

"PLANIMIZ KESİNTİ YAŞANMASINI ÖNLEMEK"

Gerekli hazırlıkları yaptıklarını aktaran İslami, şu anda hasar tespit değerlendirmesi yürüttüklerini kaydetti. Onarım hazırlıklarının önceden öngörüldüğünü paylaşan İslami, "Planımız üretim ve hizmet sürecinde herhangi bir kesinti yaşanmasını önlemek." ifadelerini kullandı.