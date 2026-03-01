İran Operasyonunda 3 ABD Askeri Öldü

ABD Savunma Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılar sırasında 3 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, İran'a karşı yürütülen operasyonlar sırasında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 5 askerin de yaralandığı belirtildi.

CENTCOM'DAN 'SİLAH BIRAKIN' ÇAĞRISI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonun başlangıcında Jamaran sınıfı bir korveti vurduğunu kaydederek, "Gemi şu anda Çabahar İskelesi'nde, Umman Körfezi'nin dibine batıyor. Başkan'ın da söylediği gibi, İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis teşkilatı üyeleri silahlarını bırakmalı. Gemiyi terk edin" ifadelerini kullandı.