İran, Rusya ve Çin Ortak Tatbikat Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Rusya ve Çin Ortak Tatbikat Yapıyor

İran, Rusya ve Çin Ortak Tatbikat Yapıyor
18.02.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Rusya ve Çin, yarın Umman Denizi'nde 'Deniz Güvenlik Kuşağı' tatbikatı gerçekleştirecek.

İRAN, Rusya ve Çin'in, yarın Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

İran basını, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adlı tatbikatın yarın Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde icra edileceğini duyurdu. Tatbikatın, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

İran, Rusya ve Çin, 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adıyla ilki Aralık 2019'da olmak üzere her yıl aynı bölgede tatbikat yapıyor.

Kaynak: DHA

Umman Denizi, Güvenlik, Savunma, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Rusya ve Çin Ortak Tatbikat Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:00
Ne diyeceği merak konusuydu Tedesco’dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
13:00
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:12:42. #7.11#
SON DAKİKA: İran, Rusya ve Çin Ortak Tatbikat Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.