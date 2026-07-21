ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 3'üncü Amerikan askerinin kimliğini paylaştı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden 3'üncü ABD askerinin North Carolina eyaletinden 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton olduğunu bildirdi. Swinton'ın, Irak'ın Erbil vilayetinin Soran ilçesindeki ABD'nin Harir Askeri Üssü'ne pazar günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Iran Saldırısında 3. ABD Askere Şehit Oldu - Son Dakika
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