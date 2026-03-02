İran Sınır Geçişleri Durduruldu: Çelişkili Bilgiler

Ağrı, Van ve Hakkari'de bulunan İran sınır kapılarından günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulurken, Van'daki Kapıköy sınır noktasındaki durumla ilgili çelişkili haberler geliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2 Mart sabahı İran ve Türkiye arasındaki üç sınır kapısında ticari yük taşımacılığının kontrollü olarak devam ettiğini ama günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu söylemişti.

Ancak Reuters, aynı gün öğleden sonra geçtiği haberinde Kapıköy kapısında İranlıların sınırı geçmeye başladığını duyurdu.

Türkiye'ye geçen ve Reuters'a konuşan bir İranlı "Tahran'da durum çok zor" dedi.

Eşi ve çocuklarının İstanbul'da yaşadığını belirten, isminin açıklanmasını istemeyen İranlı "Tahran'da durum zorlu. Bombardıman var. Herkes korkuyor ama normal insanlara bir şey olmadı" dedi.

AFP haber ajansının muhabiri ise "sınır kapılarında Pazartesi günü biraz daha fazla trafik olduğunu ama rutin düzeylerin ötesine geçmediğini" bildirdi.

Türkiye'nin İran sınırında Ağrı'da Gürbulak, Van'da Kapıköy ve Hakkari'de Esendere olmak üzere üç gümrük kapısı bulunuyor.

Ticaret Bakanı Bolat aynı zamanda Türkiye'nin sınır kapılarında olağanüstü bir durum olmadığını söylemiş, yolcu geçişlerinin durdurulmasına karşın iki ülkenin de kendi vatandaşlarının geri dönüşlerine izin vermeyi sürdürdüğünü vurgulamıştı.

Ticaret Bakanı ayrıca İran'da kalan üçüncü ülke vatandaşlarının da Türkiye'ye girişine izin verildiğini belirtmişti.

'Tampon bölge' iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları öncesinde Bloomberg ve Middle East Eye tarafından yapılan haberlerde Türkiye'nin İran'dan olası bir mülteci akınını önlemek için ülkenin batısında bir "tampon bölge" kurabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 25 Şubat'ta yaptığı paylaşımda bu iddiayı yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır."

