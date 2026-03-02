İran Sınır Geçişleri Durduruldu: Çelişkili Bilgiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

İran Sınır Geçişleri Durduruldu: Çelişkili Bilgiler

İran Sınır Geçişleri Durduruldu: Çelişkili Bilgiler
02.03.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı, Van ve Hakkari sınır kapılarında yolcu geçişleri durduruldu, Kapıköy'de çelişkili haberler var.

Ağrı, Van ve Hakkari'de bulunan İran sınır kapılarından günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulurken, Van'daki Kapıköy sınır noktasındaki durumla ilgili çelişkili haberler geliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2 Mart sabahı İran ve Türkiye arasındaki üç sınır kapısında ticari yük taşımacılığının kontrollü olarak devam ettiğini ama günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu söylemişti.

Ancak Reuters, aynı gün öğleden sonra geçtiği haberinde Kapıköy kapısında İranlıların sınırı geçmeye başladığını duyurdu.

Türkiye'ye geçen ve Reuters'a konuşan bir İranlı "Tahran'da durum çok zor" dedi.

Eşi ve çocuklarının İstanbul'da yaşadığını belirten, isminin açıklanmasını istemeyen İranlı "Tahran'da durum zorlu. Bombardıman var. Herkes korkuyor ama normal insanlara bir şey olmadı" dedi.

AFP haber ajansının muhabiri ise "sınır kapılarında Pazartesi günü biraz daha fazla trafik olduğunu ama rutin düzeylerin ötesine geçmediğini" bildirdi.

Türkiye'nin İran sınırında Ağrı'da Gürbulak, Van'da Kapıköy ve Hakkari'de Esendere olmak üzere üç gümrük kapısı bulunuyor.

Ticaret Bakanı Bolat aynı zamanda Türkiye'nin sınır kapılarında olağanüstü bir durum olmadığını söylemiş, yolcu geçişlerinin durdurulmasına karşın iki ülkenin de kendi vatandaşlarının geri dönüşlerine izin vermeyi sürdürdüğünü vurgulamıştı.

Ticaret Bakanı ayrıca İran'da kalan üçüncü ülke vatandaşlarının da Türkiye'ye girişine izin verildiğini belirtmişti.

'Tampon bölge' iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları öncesinde Bloomberg ve Middle East Eye tarafından yapılan haberlerde Türkiye'nin İran'dan olası bir mülteci akınını önlemek için ülkenin batısında bir "tampon bölge" kurabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 25 Şubat'ta yaptığı paylaşımda bu iddiayı yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır."

İlgili haberler

Kaynak: BBC

Dış Politika, Hakkari, Kapıköy, Dünya, Ağrı, İran, Van, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Sınır Geçişleri Durduruldu: Çelişkili Bilgiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 19:29:31. #7.13#
SON DAKİKA: İran Sınır Geçişleri Durduruldu: Çelişkili Bilgiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.