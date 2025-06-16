İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan sevindiren haber - Son Dakika
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Dünya

İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan sevindiren haber

İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara\'dan sevindiren haber
16.06.2025 11:45
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İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında ülkede bulunan ünlü şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından yaşanan krizi gözler önüne serdi. ''Ne telefon çalışıyor ne internet, durum çok kritik'' diyerek yardım isteyen sanatçı, saatler içinde Türkiye'ye döndü. Sınır kapısında yaşadığı korkuyu anlatan Lara, ''Katilsin İsrail!'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ünlü pop müziği sanatçısı Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlendikten sonra bir süredir eşiyle birlikte İran'da yaşıyordu. Ancak son dönemde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle bölgede yükselen tansiyon, sanatçının da hayatını doğrudan etkiledi.

"DURUM ÇOK KRİTİK" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaşan Lara, İran'daki iletişim koşullarının neredeyse tamamen durma noktasına geldiğini ve büyük bir belirsizlik içinde olduklarını belirtmişti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun."

İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan sevindiren haber

Bu sözlerle yaşadığı endişeyi dile getiren Lara, kısa süre içinde güvenli bir şekilde ülkeye dönmenin yollarını aramaya başladı.

SINIR KAPISINDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE PAYLAŞIM YAPTI

Saatler içinde Türkiye'ye dönmeyi başaran Lara, sınır kapısında duygusal bir paylaşım yaptı. Yaşadığı korku ve stresi gözler önüne seren sanatçı, şu açıklamayla takipçilerine seslendi, "Allah'ım sana şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim ki anlatamam... Sadece şunu demek istiyorum: Katilsin İsrail!"

Sanatçının bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, takipçilerinden yoğun destek mesajları geldi.

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Son Dakika Dünya İran-Suriye savaşının ortasında kalan Lara'dan sevindiren haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Bayrak:
    bunu neden içeri alıyorsunuz..verin israil askerlerinin eline 4 40 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    Savaşın ülkesini yanlış yazmışsınız. İran Suriye değil 9 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Savaştan kaçan Türkiyeye geliyor, herkesi kabul ediyoruz. Normalde bu durumlarda sınırlar kapatılır. Türkiyede savaş olsa acaba bizi hangi ülke kabul eder. 7 0 Yanıtla
  • Rasit Tok:
    Başlığı düzeltin İran ile Suriye savaşmiyor 7 0 Yanıtla
  • 768107:
    ne cok sevindik ne cok bir gorseniz 2 2 Yanıtla
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