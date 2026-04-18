İran, Umman Açıklarında Tankere Ateş Açtı

İNGİLTERE Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Umman açıklarında seyreden bir tankere İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait iki hücumbot tarafından ateş açıldığını duyurdu.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Umman'ın 20 deniz mili kuzeydoğusunda meydana gelen deniz güvenlik ihlaline ilişkin durum raporu yayınladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "UKMTO, Umman'ın 20 deniz mili kuzeydoğusunda bir olay meydana geldiğine dair rapor almıştır. Tankerin kaptanı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 2 hücumbotun yaklaştığını ve herhangi bir telsiz (VHF) uyarısı yapılmadan tankere ateş açıldığını bildirdi. Tankerin ve mürettebatın güvende olduğu belirtildi. Yetkililer olayı soruşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.