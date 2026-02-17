İran ve ABD Anlaşma İlkelerini Belirledi - Son Dakika
İran ve ABD Anlaşma İlkelerini Belirledi

17.02.2026 18:38
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cenevre'deki müzakerelerde ABD ile temel ilkeler üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre'de yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD ile temel ilkeler üzerinde anlaştık" dedi.

İran ile ABD arasında Umman'ın ara buluculuğunda İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen nükleer müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren dolaylı görüşmelerin ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, müzakerelerde önceki tura kıyasla daha yapıcı bir atmosfer olduğunu vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile de teknik boyutlarda verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Arakçi, "Farklı fikirlerin ciddi şekilde tartışıldığı bir tur oldu. Nihayetinde bir dizi temel ilke üzerinde genel bir mutabakata varmayı başardık. Bundan sonraki süreçte bu ilkeler temelinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de görüşmelerin sona erdiğini doğrulayarak sürecin devam edeceğini belirtti.

Görüşmede İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner temsil etti.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Dünya, İran, Son Dakika

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:29
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
