İran ve ABD Müzakerelerinde İlerleme

İran ve ABD Müzakerelerinde İlerleme
27.02.2026 11:03
İran Dışişleri Bakanı, Cenevre'deki müzakerelerde bazı konularda anlaşmaya yaklaşıldığını belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Cenevre'de yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirterek, tarafların bazı konularda anlaşmaya çok yakın olduğunu ancak birtakım pürüzlerin hala devam ettiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD heyetiyle gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Cenevre'deki temasların bugüne kadarki en ciddi ve en uzun mesailerden biri olduğuna dikkat çeken Arakçi, sabah dört, akşam ise iki saat süren oturumlarda masadaki kritik başlıkların detaylıca ele alındığını aktardı. Uzun saatler boyunca genel anlamda iyi bir ilerleme kaydettiklerini dile getiren Arakçi, hem nükleer alanda hem de yaptırımların kaldırılması konusunda olası bir anlaşmanın temel unsurlarının ciddi biçimde incelenmeye başlandığını dile getirdi.

Müzakerelerde gelinen son duruma değinen Arakçi, bazı başlıklarda mutabakata çok yaklaşıldığının altını çizdi. Doğal olarak masada hala birtakım görüş ayrılıklarının bulunduğunu hatırlatan Arakçi, "Her iki taraf da müzakere yoluyla bir çözüme ulaşmak konusunda geçmişe kıyasla daha ciddi bir yaklaşım sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Sürecin bundan sonraki takvimi hakkında da bilgi veren Arakçi, pazartesi gününden itibaren Avusturya'nın başkenti Viyana'da teknik heyetler düzeyinde temasların başlayacağını bildirdi. Arakçi, taraflar arasındaki bir sonraki müzakere turunun ise muhtemelen bir haftadan daha kısa bir süre içinde yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

