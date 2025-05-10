İran ve ABD Nükleer Görüşmeleri Umman'da

(ANKARA) — İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD'nin, Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerinin dördüncü turunun yarın Umman'da yapmayı planlandığını bildirdi. Arakçi'ye göre, görüşmelerin tam saati ve yeri ev sahibi ülke tarafından belirlenecek. ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'la yarın yapılacak görüşmelerin verimli olmaması durumunda "devam etmeyeceklerini ve başka bir yola başvurmak zorunda kalacaklarını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Ummanlı dostlarımız bize pazar gününü sordular, biz de onayımızı ilettik" dedi. Arakçi'ye göre, görüşmelerin tam saati ve yeri ev sahibi ülke tarafından belirlenecek.

Umman arabuluculuğunda yapılan görüşmeler 12 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı. İkinci tur 19 Nisan'da Roma'da, üçüncü tur ise 26 Nisan'da tekrar Umman'da gerçekleştirildi. İran heyetine Abbas Arakçi, ABD heyetine ise Özel Temsilci Steve Witkoff başkanlık ediyor.

ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yarın "İran'la yapılacak görüşmelerin verimli olmaması durumunda müzakerelere devam etmeyeceklerini ve başka bir yola başvurmak zorunda kalacaklarını" söyledi.

ABD medyasında dün yayımlanan bir röportajında Witkoff, geçen hafta görüşmelere ara verilmesinin nedeninin, "görüşmelerin anlamlı olabilmesi için İran'la bazı konularda mutabakata varılması gerektiği olduğunu" belirtti.

Witkoff, "Umarım bu pazar günü verimli geçer. Umarım, bu görüşmelerin devam edeceği anlamına gelir" dedi.