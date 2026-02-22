İran ve IAEA Arasında Telefon Görüşmesi

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD müzakerelerini ele aldıkları bildirildi.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Arakçi ve Grossi'nin, Cenevre'deki İran-ABD müzakere sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Tarafların ayrıca müzakere sürecinin ilerletilmesi ve kalıcı bir uzlaşıya varılması amacıyla diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çektiği kaydedildi.