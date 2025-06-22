İran ve İngiltere Bakanlarından ABD\'ye Tepki

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin telefonda görüştüğü bildirildi. İki bakanın, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısına ilişkin son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Arakçi, ABD'nin saldırısını sert bir şekilde kınayarak bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Lammy ise saldırıdan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, ülkesinin bu saldırıda herhangi bir rolü veya iş birliği olmadığını söyledi. Lammy, diplomasi yolunun devam etmesi çağrısında bulundu.