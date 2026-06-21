İran ve İsviçre Bakanları Bürgenstock\'ta Görüştü

İRAN Dışişleri Bakanı Arakçi, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Bürgenstock kasabasında görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının devamı niteliğindeki teknik düzey görüşmelere katılmak üzere İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasına ulaştı. Arakçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bürgenstock'ta İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konulara konuların ele alındığı ifade edildi.