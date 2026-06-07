İran ve Pakistan Dışişleri Görüşmesi

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Tahran'da bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Tahran'da görüştü. Arakçi,sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Pakistan'ın ara buluculuğuyla yürütülen Tahran- Washington arasındaki diplomatik sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.
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