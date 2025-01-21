İran Yaptırımların Kaldırılması İçin Müzakereye Hazır

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İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ekonomik yaptırımların kaldırılması için müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Cenevre Sözleşmesi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümü töreninde konuştu. Garibabadi, İran'ın geçmişte olduğu gibi yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere yeniden başlamak için hazır olduğunu belirterek, "Biz her zaman bu iradeye sahip olduk. Diğer taraflarda da bu irade olursa, görüşmeler gerçekleşecek ve sonuçlanacaktır" dedi.

Garibabadi, görüşmelerin yeniden başlaması ve uzlaşıya varılması için uygun zemin ve fırsatların bulunduğunu kaydederek, ekonomik yaptırımların halkı olumsuz etkilediğini ancak hedeflerine ulaşmadığını söyledi.