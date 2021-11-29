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Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket - Son Dakika

Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket

29.11.2021 10:22

Fransa'da 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen aşırı sağcı gazeteci ve yazar Zemmour, kendisini protesto eden bir kadına el hareketi yaptı.

Fransa'da sık sık İslam düşmanlığına yönelik demeçleriyle gündeme gelen ırkçı cumhurbaşkanı aday adayı Eric Zemmour, bir skandala daha imza attı.

Aşırı sağın sembolü olarak görülen Zemmour, cumartesi günü Marsilya bölgesine bir ziyarette bulundu. Ülkede 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Zemmour, ziyareti sırasında konvoyun önüne çıkan bir kadın tarafından protesto edildi.

EL HAREKETİYLE KARŞILIK VERDİ

Zemmour'un olduğu araca yanaşarak, seçim politikası ve ırkçı söylemleri nedeniyle kendisine eleştirilerde bulunan protestocuya Zemmour, tepki çeken bir el hareketiyle karşılık verdi. Zemmour'un kadın protestocuya yönelik gerçekleştirdiği bu eylem, çevrede bulunan basın mensupları tarafından görüntülendi.

DAHA ÖNCEKİ FAALİYETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Irkçı ismin bu hareketi, Zemmour'un geçmişte yaptığı küstah faaliyetleri de yeniden gündeme getirdi. Zemmour daha önce, Fransa'da Müslüman isimlerinin yasaklanmasını istemiş, Müslümanların çok çocuk yaparak Fransa'yı ele geçireceği iddialarıyla büyük yankı uyandırmıştı.

Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket

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Son Dakika Dünya Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket - Son Dakika Dünya


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