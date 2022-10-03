Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi - Son Dakika
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Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi

03.10.2022 15:17
Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi

İrlanda'da daha fazla para kazanmak isteyen uyanık ev sahibi, Maynooth Üniversitesi'nde okuyan hukuk öğrencisi genç kadının yatığının yarısını bir başkasına kiraya verdi. Genç kadının ailesinin radyo programına katılmasıyla skandal ortaya döküldü.

İrlanda'da yaşanan olay duyanları şaşırttı. Gözünü para hırsı bürüyen ev sahibi, genç kadının kiracı olarak kalmakta olduğu odadaki çift kişilik yatağın bir tarafını kendisiyle hiçbir konuşma yapmadan tanımadığı bir başka müşteriye kiralamak istedi.

EVDEN ÇIKMAYA ZORLADI

Uyanık ev sahibi, odayı elinde tutmak istiyorsa bir yabancıyla yatağını paylaşması gerektiğini söyleyerek genç kızdan gecelik 25 Euro talep etti. Genç kadın tanımadığı biriyle aynı yatağı paylaşmaktansa ev arayışına girdi. Başka bir eve taşınan kadının ailesi kızlarının mağduriyetini duyurmak için bir radyo program sucusuyla iletişime geçip olayı anlattı.

Bunu da gördük! Ev sahibi kiracısının yatağının yarısını başka birine kiraya verdi

EV SAHİBİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Programın sunucusu olayı Twitter hesabında paylaşarak yayılmasını sağladı. Yaptığı şey yasadışı olmasa da, ev sahibi bu hareketi için birçok kişi tarafından "aşağılık" olarak nitelendirildi.

Bunu da gördük! Ev sahibi kiracısının yatağının yarısını başka birine kiraya verdi
Bunu da gördük! Ev sahibi kiracısının yatağının yarısını başka birine kiraya verdi
Bunu da gördük! Ev sahibi kiracısının yatağının yarısını başka birine kiraya verdi
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