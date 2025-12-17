Bakan duyurdu! İrlanda iltica başvurularını azaltıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

Bakan duyurdu! İrlanda iltica başvurularını azaltıyor

17.12.2025 07:16
Türkiye'den de yoğun başvuru yapılan İrlanda, "sosyal uyumda bozulma" endişesiyle iltica başvurularını azaltmayı hedefliyor. Adalet Bakanı Jim O'Callaghan hükümetin ülkedeki iltica başvurularının sayısını düşürmeyi hedeflediğini açıklarken, önceliğin savaş ve zulümden kaçanlara verilmesi gerektiğini kaydetti.

İrlanda Adalet Bakanı Jim O'Callaghan, hükümetin ülkedeki iltica başvurularının sayısını düşürmeyi hedeflediğini, mevcut rakamların "sosyal uyumda bozulma" riskine yol açabileceğini belirtti.

"SAYI OLAĞANÜSTÜ DERECEDE YÜKSEK"

Bakan O'Callaghan, The Irish Times gazetesinin "Inside Politics" adlı podcast yayınında yaptığı açıklamada, 2024'te İrlanda'ya yaklaşık 18 bin 500 sığınmacının geldiğini hatırlatarak, bu sayının "olağanüstü derecede yüksek" olduğunu ve azaltılması gerektiğini söyledi.

"ÇADIR SAYISININ FAZLA GÖRÜLMESİ KÖTÜ İZLENİM YARATIR"

Mevcut durumun sürmesi halinde barınma ve kamu hizmetleri üzerinde ciddi baskı oluşacağını kaydeden O'Callaghan, sokaklarda daha fazla çadır görülmesinin, hükümetin süreci kontrol edemediği izlenimi yaratabileceğini aktardı.

"SAVAŞ VE ZULÜMDEN KAÇANLAR ÖNCELİKLİ OLMALI"

İltica başvuruları için net sayı açıklamaktan kaçınan O'Callaghan, iltica sisteminin esas olarak savaş ve zulümden kaçanlar için işletilmesi gerektiğinin altını çizdi. İrlandalı Bakan, çalışmak amacıyla ülkeye gelmek isteyenler için farklı ve yasal başvuru yolları bulunduğunu ifade etti.

Bakan O'Callaghan ayrıca İngilizce eğitimi almak için İrlanda'ya gelen yabancı öğrenci sayısının da gözden geçirilebileceğini dile getirdi. Geçen yıl yaklaşık 60 bin yabancı öğrencinin bu kapsamda ülkeye giriş yaptığını aktaran O'Callaghan, sistemin zaman zaman çalışma amacıyla da kullanıldığına dikkati çekti. İrlanda'nın nüfusunun yıllık yaklaşık yüzde 1,6 oranında arttığını anımsatan O'Callaghan, bu artış hızının konut ve kamu hizmetleri üzerinde önemli baskılar oluşturduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

