Işıkhan ve Marieme Boydiel Görüştü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş kentinde Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Boydiel Houmei ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı vesilesiyle Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Boydiel Houmei ile heyetlerimizin katılımıyla ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. İş gücü, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında deneyimlerimizin paylaşılması ve diyaloğumuzun geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.