İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü - Son Dakika
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İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü

07.08.2022 06:18

İsrail acımasızca Filistinli sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze Ulusal Bakanlık Sözcüsü, İyad el-Bezm tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda bir çouk ve iki kadın başta olmak üzere 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca bir süredir devam eden saldırılar sonucunda öldürülen sivil sayısının 24'e yükseldiği öğrenildi.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, dün akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'nin Refah'ın eş-Şaut mülteci kampındaki bir binaya düzenlediği saldırı sonrasında arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bezm, enkazdan "14 yaşında bir erkek çocuğu ve iki kadın olmak üzere hayatını kaybeden 7 kişiye" ulaşıldığını duyurdu.

KUDÜS TUGAYLARI SALDIRIYI DOĞRULADI

Kudüs Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine yaptığı saldırıda İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur ile Ziyad el-Mudallal ve Rifat Şeyh el-Eyd'in "şehit" edildiği belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Mansur'u öldürdüklerini açıkladı.

Son dakika haber... İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi

6'SI ÇOCUK 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar dün de devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Son dakika haber... İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi

BÖLGEDE HELİKOPTERLİ DENETİMLER SÜRÜYOR

Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Kudüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü - Son Dakika
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