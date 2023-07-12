İspanya Başbakanı Sanchez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdim - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdim

12.07.2023 21:24

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB dönem başkanlığını yürütecekleri süre boyunca Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini desteklemek için adımlar atacaklarını söyledi. Sanchez, Türkiye'nin talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını belirtti. Ayrıca, İspanya'nın AB dönem başkanlığı yetkileri dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getireceklerini ve Türkiye ile stratejik bir ortaklık olduğunu vurguladı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değindi. AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek olan Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdim

"NASIL ADIMLAR ATABİLECEĞİMİZİ TAM OLARAK GÖRMELİYİZ"

"Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz" diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını ifade etti.

İspanya Başbakanı Sanchez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdim

"GÜNDEME GETİRİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Sanchez, İspanya'nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Sanchez ayrıca, hükümetler arası ikili zirveler yapan Türkiye ve İspanya'nın arasında stratejik ve kapsamlı ortaklık olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya İspanya Başbakanı Sanchez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdim - Son Dakika


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