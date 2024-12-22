Dünya

İSPANYA'da 280 milyon yıllık gorgonopsiyen fosili bulundu.

İspanya'nın Mallorca Adası'nda bulunan 280 milyon yıllık gorgonopsiyen fosilinin, bilinen en eski gorgonopsiyen fosillerinden 10 milyon yıl daha eski olduğu açıklandı. İspanya'daki kazılarda ortaya çıkan fosilin, karasal ekosistemlerin hakim olduğu dönemde, memelilerin atalarının uzak akrabaları olan bu hayvanların nasıl evrimleştiğine dair yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Bilim insanları, yeni keşfedilen fosilin 270-280 milyon yıllık olduğunu ve türünün en eskisi olduğunu tespit etti. Kafatası uzunluğu yaklaşık 18 santimetre olan hayvanın, orta boy bir köpek büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.