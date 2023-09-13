İspanya'da canlı yayın sırasında kadın muhabiri eliyle taciz etti - Son Dakika

İspanya'da canlı yayın sırasında kadın muhabiri eliyle taciz etti

Son Güncelleme: 13.09.2023 04:39

İspanya'nın başkenti Madrid'de canlı yayın sırasında bir televizyon muhabirini taciz eden adam polis ekipleri tarafından tutuklandı. Muhabirin canlı yayında iş yeri saldırısı haberini aktardığı sırada şahıs, uygunsuz bir şekilde muhabire dokundu. Olay, kanalın izleyicileri ve program ekibi tarafından açıkça görüldü.

İspanya'nın başkenti Madrid'de canlı yayın sırasında kadın bir televizyon muhabirini eliyle taciz eden adam polis ekipleri tarafından tutuklandı.

CANLI YAYIN SIRASINDA MUHABİRE ELİYLE DOKUNDU

Başkent Madrid'de dün gerçekleşen olayda, İspanyol Cuatro televizyon kanalı tarafından bir iş yerine yapılan saldırıyla ilgili haberleri aktarmak amacıyla yapılan canlı yayın esnasında Isa Balado adlı kadın muhabir sokaktaki bir adamın tacizine uğradı. Muhabir Isa Balado'nun kamera karşısında iş yeri saldırısı haberinin ayrıntılarını anlatmaya başlamasının ardından olay yerine gelen zanlı, uygunsuz bir şekilde muhabire eliyle dokundu.

SUNUCU DURUMU FARK ETTİ

Canlı yayın sırasında yaşanan bu olay hem kanalın izleyicileri hem de program ekibi tarafından açıkça görüldü. Muhabir Isa Balado olayın ardından işine devam ederek haberi aktarmaya çalıştı, ancak televizyon programının sunucusu Nacho Abad durumu fark etti ve muhabirin sözünü keserek adamın kendisini taciz edip etmediğini sordu. Kadın bu soruya "Evet" cevabını verdikten sonra hala yanında duran tacizci adama dönerek canlı yayında olduğunu söyledi ve kendisini rahat bırakmasını istedi.

TACİZCİ TUTUKLANDI

Tacizci adam ise bir şey yapmadığını iddia ederek kendini savundu ve muhabirin saçına dokunmaya çalıştı. Olayın kanal çalışanları tarafından ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri tacizciyi tutukladı. İspanya Ulusal Polisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, canlı yayın yapan bir muhabire cinsel saldırıda bulunan kişinin tutuklandığı bildirildi ve zanlının yakalandıktan sonra polisler tarafından götürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İspanya'da canlı yayın sırasında kadın muhabiri eliyle taciz etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da canlı yayın sırasında kadın muhabiri eliyle taciz etti - Son Dakika
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