 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İspanya'da 7 gollü çılgın maç - Son Dakika

İspanya'da 7 gollü çılgın maç

İspanya\'da 7 gollü çılgın maç
11.11.2023 09:10  - Güncelleme: 09:37

İspanya La Liga'da Athtletic Bilbao, sahasında Celta Vigo'yu 4-3 mağlup etti. 2 penaltının da atıldığı 7 gollü karşılaşmanın sonunda Athletic Bilbao 24 puana yükselirken, Celta Vigo 7 puanda kaldı.

La Liga'nın 13. haftasında Athletic Bilbao ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Tam bir gol duellosuna sahne olan mücadeleyi Bilbao, 4-3 kazandı.

GOL YAĞMURU

Karşılaşmada Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ohian Sancet, 45+5 ve 52. dakikada Guruzeta ile 90+8. dakikada Berenguer(p) kaydetti. Celta Vigo'nun golleri ise 25. dakikada Aspas, 41. dakikada Bamba ve 66. dakikada Larsen'den geldi. Karşılaşmada Celta Vigo Aspas ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

BILBAO 24 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao, La Liga'da puanını 24'e yükseltti. Celta Vigo ise 7 puanda kaldı. Bilbao, La Liga'nın bir sonraki haftasında Girona, Celta Vigo ise Valencia ile karşılaşacak.

Maçtan kareler:

İspanya'da gol yağmuru! Athetic Bilbao-Celta Vigo maçı herkese 'Biz ne izledik?' dedirtti
İspanya'da gol yağmuru! Athetic Bilbao-Celta Vigo maçı herkese 'Biz ne izledik?' dedirtti
İspanya'da gol yağmuru! Athetic Bilbao-Celta Vigo maçı herkese 'Biz ne izledik?' dedirtti
İspanya'da gol yağmuru! Athetic Bilbao-Celta Vigo maçı herkese 'Biz ne izledik?' dedirtti
İspanya'da gol yağmuru! Athetic Bilbao-Celta Vigo maçı herkese 'Biz ne izledik?' dedirtti

Athletic Bilbao, La Liga, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da 7 gollü çılgın maç - Son Dakika


Son Dakika
10:36 Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması! Birçok kişi şikayetçi oldu
10:22 Ünlü işletmenin sahibinden Atatürk ve silah arkadaşlarına ağır hakaretler
10:07 13 kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor
10:01 Sağlık Bakanı Koca'nın o hareketi komisyona damga vurdu
10:01 Fenerbahçe'de Fred geri döndü! Adana Demirspor maçında oynayacak mı?
09:57 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi
09:32 Murat Cemcir, düğününe dahi katılmadığı eski dostu Ahmet Kural hakkında konuştu: Kırgın değiliz
09:15 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, trafik felç
09:10 İspanya'da 7 gollü çılgın maç
08:41 İzlanda binlerce depremle sarsıldı! O kentte OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 11:07:13. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya'da 7 gollü çılgın maç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement