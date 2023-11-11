İspanya\'da 7 gollü çılgın maç

La Liga'nın 13. haftasında Athletic Bilbao ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Tam bir gol duellosuna sahne olan mücadeleyi Bilbao, 4-3 kazandı.

GOL YAĞMURU

Karşılaşmada Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ohian Sancet, 45+5 ve 52. dakikada Guruzeta ile 90+8. dakikada Berenguer(p) kaydetti. Celta Vigo'nun golleri ise 25. dakikada Aspas, 41. dakikada Bamba ve 66. dakikada Larsen'den geldi. Karşılaşmada Celta Vigo Aspas ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

BILBAO 24 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao, La Liga'da puanını 24'e yükseltti. Celta Vigo ise 7 puanda kaldı. Bilbao, La Liga'nın bir sonraki haftasında Girona, Celta Vigo ise Valencia ile karşılaşacak.

Maçtan kareler: