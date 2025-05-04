İspanya'da Elektrik Kesintisi Araştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İspanya'da Elektrik Kesintisi Araştırılıyor

İspanya\'da Elektrik Kesintisi Araştırılıyor

Ekolojik Geçiş Bakanı Aagesen, elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin günler süreceğini söyledi.

04.05.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSPANYA Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, ülkede geçen hafta yaşanan elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin günler süreceğini söyledi.

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, siber saldırı da dahil hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini belirterek, elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin günler süreceğini kaydetti. Aagesen, elektrik şirketlerinin hükümetle anlaştığı nükleer santrallerin kapatılması programıyla elektrik kesintisinin ilişkilendirilmesinin 'saçma' olduğunu dile getirdi.

Bakan Aagesen, kesintinin sebebinin araştırılmasıyla ilgili, "Net bilgilere ulaşmak ve bunları tam bir şeffaflıkla iletebilmek için son derece dikkatli ve sorumluluk bilinciyle soruşturmayı yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, İspanya, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da Elektrik Kesintisi Araştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ninafuller:
    Something about you makes me feel safe to share my vulnerabilities. Let's explore this feeling further, and perhaps the desires that come with it? f1nd me on ninafuller_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:07:02. #7.11#
SON DAKİKA: İspanya'da Elektrik Kesintisi Araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.