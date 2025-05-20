İspanya\'da Telekomünikasyon Çöktü

İSPANYA'da telekomünikasyon şebekesi çöktü.

İspanya'da dört hafta önce yaşanan elektrik kesintisinin ardından telekomünikasyon şebekesi çöktü. İspanya medyasında yer alan haberlere göre, Madrid, Valencia ve Aragon bölgelerinde yoğunlukla telekomünikasyon hatlarında sorun yaşanıyor. Yetkililer, acil durum hatlarına ulaşım problemi yaşandığını belirtti. Olumsuz bir durumda iletişime geçilmesi için üç adet telefon numarası paylaşıldı.