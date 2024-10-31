İspanya\'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 104\'e Yükseldi

Dünya

İSPANYA'da etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.

İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Yetkililer hala kayıp insanların olduğunu ve arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti. Valensiya bölgesinde ise onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, perşembe günü en çok etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, Valensiya'yı 'afet bölgesi' ilan etti.