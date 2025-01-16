İspanya Dışişleri Bakanı Şam\'da Suriye\'nin Yeni Lideri ile Görüştü

İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Suriye'nin başkenti Şam'da görüştü.
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