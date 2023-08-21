İspanya Milli Takım Kaptanı Olga Carmona, Kupayı Kaldırdıktan Sonra Babasının Ölüm Haberi İle Yıkıldı - Son Dakika

İspanya Milli Takım Kaptanı Olga Carmona, Kupayı Kaldırdıktan Sonra Babasının Ölüm Haberi İle Yıkıldı

İspanya Milli Takım Kaptanı Olga Carmona, Kupayı Kaldırdıktan Sonra Babasının Ölüm Haberi İle Yıkıldı
Son Güncelleme: 21.08.2023 13:35

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın finalinde İspanya'nın ulusal kadın futbol takımının kaptanı Olga Carmona, ülkesini zaferle taçlandıran golü attıktan sonra babasının yaşamını yitirdiği haberiyle sarsıldı. Carmona'nın ailesi, vefat haberini ondan gizleyerek final maçına odaklanabilmesini sağladı. Futbol camiası ve taraftarlar, Carmona'ya desteklerini göstermeye devam ediyor.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nınfinalinde, İspanya'nın ulusal kadın futbol takımının kaptanı Olga Carmona, ülkesini zaferle taçlandıran golü attıktan sonra yüzündeki gülümsemeyle sahada coşarken, acı bir haberle sarsıldı. Maçın ardından babasının yaşamını yitirdiği haberi ona ulaştı.

İspanya milli takım kaptanı Olga Carmona, kupayı kaldırdıktan sonra babasının ölüm haberi ile yıkıldı

23 yaşındaki Carmona, İngiltere ile yapılan zorlu karşılaşmada, takımını galibiyete taşıyan tek golü kaydederek İspanyol ekibini dünya şampiyonu yaptı. Ancak bu zafer, aynı zamanda trajik bir kayıpla gölgelendi. Real Madridli sol bek Carmona'nın babası, uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonucu Cuma günü hayata gözlerini yumdu.

Reuters'ın bildirdiğine göre, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "RFEF olarak Olga Carmona'nın babasının vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bu acı haberi Dünya Kupası finalinin hemen ardından öğrendi" ifadelerine yer verdi. Mesajın devamında, "Olga ve ailesine en içten sevgilerimizi gönderiyoruz. Seni seviyoruz Olga, sen İspanyol futbolunun tarihisin" denildi.

İspanyol medya kuruluşu Relevo'nun bildirdiğine göre, Carmona'nın annesi ve erkek kardeşleri Cumartesi günü Avustralya'ya vararak ona destek olmak amacıyla yanına geldi. Ancak ailenin, Olga'nın final maçına tamamen odaklanabilmesi için vefat haberini ondan gizlediği belirtildi.

Kulübü Real Madrid de duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Olga'ya, ailesine ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sevgilerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu zorlu dönemde, futbol camiasının ve taraftarların Olga Carmona'ya desteklerini göstermeye devam ettiği görülüyor.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya İspanya Milli Takım Kaptanı Olga Carmona, Kupayı Kaldırdıktan Sonra Babasının Ölüm Haberi İle Yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya Milli Takım Kaptanı Olga Carmona, Kupayı Kaldırdıktan Sonra Babasının Ölüm Haberi İle Yıkıldı - Son Dakika
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