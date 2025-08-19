İspanya, Ukrayna\'nın AB Entegrasyonuna Destek Verdi

İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecine verdikleri desteği yineledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ukrayna'nın Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Albares, Kaçka ile Ukrayna'nın AB'ye entegrasyon süreci hakkında konuştuklarını belirterek, "Ukrayna, ailemizin bir parçasıdır ve değerlerimizi paylaşır. İspanya, AB Konseyi başkanlığımız sırasında müzakerelerin başlatılmasını destekledi ve sürecin ilerlemesini desteklemeye devam ediyoruz. Avrupa'nın güvenliği ve egemenliği de Ukrayna'da belirleniyor" dedi.

Kaçka ise görüşmeye ilişkin paylaşımında, "İspanya, Ukrayna'nın yakın bir dostu olmaya devam ediyor. İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile yaptığımız görüşmede, Ukrayna'nın AB üyeliğine giden yoldaki gündemi ele aldık ve Ukrayna için kilit kararların önemi konusunda mutabık kaldık. İspanya'ya savunma, mali ve insani yardımdaki kararlı desteği için minnettarız" ifadelerini kullandı.